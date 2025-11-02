Il Bisonte incrocia Perugia. Cerca una vittoria ’piena’

Reduce da cinque tiebreak consecutivi, con due vittorie (con Vallefoglia e Macerata) e tre sconfitte (nel derby con la Savino Del Bene, in casa col Monviso e mercoledì scorso a Cuneo) Il Bisonte, attualmente nono in classifica con 7 punti, riceve oggi al Pala BigMat (ore 17, diretta vbtv) la Bartoccini Perugia che è undicesima con 6 e arriva a Firenze con un giorno di riposo in meno avendo giocato giovedì con Milano dal quale ha perso per tre set a zero. Entrambe le squadre scenderanno quindi in campo col coltello fra i denti: le black angels per riscattare la bruciante sconfitta, le bisontine per assaporare finalmente la gioia dei tre punti e mettere così un puntello più solido nella loro classifica.

Sarà un’altra sfida nella quale ci sarà da soffrire ma per Il Bisonte sarà anche un’occasione da sfruttare se non vorrà mordersi un’altra volta le mani. "Veniamo da cinque tie break, e a Cuneo abbiamo avuto ancora una volta una bella reazione – le parole di Federico Chiavegatti -; sicuramente tutti questi set giocati e i turni infrasettimanali si fanno sentire sulle gambe, quindi dovremo essere bravi a mantenere la lucidità anche nei momenti di stanchezza. Affrontiamo una squadra in evoluzione, che finora ha trovato in Gardini un elemento di grande spicco in attacco, senza dimenticare Perinelli e Williams. Sarà una partita con tante insidie nella quale conterà tanto l’approccio ma anche la nostra forza mentale, per cercare di metterle in difficoltà fin da subito e continuare a battagliare come abbiamo fatto in queste ultime cinque partite".

In quest’avvio di stagione Il Bisonte e Perugia si sono già incrociate due volte nel precampionato, con un 2-2 nell’allenamento congiunto del PalaBarton e un successo umbro nella finale del Memorial Avalle. Tre le ex della sfida: a Firenze Beatrice Agrifoglio, che ha giocato nella Bartoccini nel 2020/21; con la maglia del Perugia Elena Perinelli, bisontina nella A1 2015/16, e Alessia Mazzaro nel 2023/24.

f. m.