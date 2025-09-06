Il Bisonte (quasi) al completo. Il calendario delle amichevoli

Con la squadra praticamente al completo – all’appello manca solo l’opposto serbo Vanja Bukilic al rientro dal Mondiale giocato in Tailandia, che arriverà lunedì – Il Bisonte, con la guida del confermato tecnico Federico Chiavegatti, sta completando la terza settimana di allenamenti e dalla prossima prenderanno il via gli allenamenti congiunti e le amichevoli.

Si inizia sabato 13 col puntuale derby (a porte chiuse) alla palestra sussidiaria del Pala BigMat (già Palazzo Wanny) con la Savino Del Bene Scandicci, poi mercoledì 17, di nuovo in casa e sempre a porte chiuse, con Imola Volley, formazione di A2 allenata dall’ex Simone Bendandi. Domenica 21 sarà la volta del test esterno contro Perugia mentre nel week end del 27 e 28 settembre Il Bisonte sarà impegnato al PalaTiziano di Roma nella prima edizione del Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle: un quadrangolare in cui le altre partecipanti saranno Perugia e le due squadre di A2 Roma Volley e Messina.

Il campionato – il dodicesimo consecutivo delle fiorentine in A1 – inizierà lunedì 6 ottobre con le biancocelesti che affronteranno in casa Chieri mentre nella seconda giornata la squadra giocherà in trasferta col Vallefoglia.

f.m.