Il Bisonte, sono ore da brividi. Bella prestazione con Conegliano. Ma si deciderà tutto domenica

IL BISONTE FIRENZE 1 IMOCO CONEGLIANO 3

FIRENZE: Acciarri 1, Malual 18, Butigan 6, Leonardi (L), Battistoni, Giacomello 1, Nervini 14, Baijens 3, Lapini ne, Cagnin 2, Agrifoglio 1, Davyskiba 15. All. Chiavegatti

CONEGLIANO: Arici (L2) ne, Seki 1, Eckl ne, De Gennaro (L1), Haak 22, Wolosz 3, Adigwe 1, Lanier 16, Lukasik 5, Chirichella 11, Fahr 12, Bardaro, Orso ne, Moroni ne. All. Santarelli

Arbitri: Santoro – Scotti

Parziali: 25-21, 22-25, 15-25, 23-25.

A Palazzo Wanny Il Bisonte gioca forse la miglior partita della stagione, strappa il primo set alle campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo, perde il secondo (di misura) e il terzo, e nel quarto lotta alla pari fino al 23-23 mancando d’un soffio il tie-break che avrebbe strameritato. Ma Conegliano, pur privo di Zhu, Gabi e Lubian rimaste a casa per l’influenza, è inesorabile e vince inanellando il 44° successo consecutivo. Firenze resta così momentaneamente ancorato al terzultimo posto in classifica (che significherebbe la salvezza), a +2 sulla Roma che, però, ha giocato ieri sera a Busto Arsizio. Il che significa che, indipendentemente dal risultato delle romane, la permanenza in A1 dell’una o dell’altra si deciderà sabato, nell’ultima della regular season, quando Il Bisonte andrà a Bergamo e Roma ospiterà Pinerolo. Il primo set è stato equilibrato fino al 18-18, poi Il Bisonte ha avuto maggiore convinzione e, complici anche alcuni errori del Conegliano, ha firmato l’1-0: quinta squadra a strappare un set in campionato all’Imoco. Il testa-testa prosegue nella seconda frazione fino al 22-24 quando Fahr realizza il punto dell’1-1. Nel terzo set le pantere si rendono più pericolose al servizio e a muro e guadagnano il 2-1. Il quarto è il più avvincente, le bisontine rialzano la testa e con gli attacchi di Malual, Davyskiba e Nervini arrivano a +5 (14-9) ma le ospiti pareggiano (23-23) e con Lanier (Mvp) e un muro di Haak chiudono l’incontro.

Franco Morabito