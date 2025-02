Il calendario. Domenica prossima sfida casalinga con la Campi Cantù

Emma Villas affronterà domenica prossima al Palaestra la Campi Reali Cantù (fischio di inizio alle 17,30). La squadra lombarda ieri ha vinto per 3-0 (parziali 25-20, 25-22, 26-24) la delicata sfida contro Reggio Emilia, di fatto archiviando la pratica salvezza. Tiozzo (top scorer con 20 punti) e compagni vantano ora otto lunghezze di margine sulla tredicesima posizione occupata proprio dalla compagine emiliana. In ambito lotta salvezza la situazione è disperata per Palmi, che Siena affronterà sabato primo marzo; i calabresi se non vincono domenica prossima a Porto Viro saranno matematicamente retrocessi con tre giornate di anticipo. Per effetto dei risultati della ventiduesima giornata Siena ha guadagnato un punto anche su Cuneo, sconfitta dopo una maratona a Prata di Pordenone. 3-2 (parziali 25-16, 18-25, 24-26, 25-17, 15-12) il punteggio a favore della formazione friulana.