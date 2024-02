Il calendario. La prossima sfida contro la capolista. Grottazzolina

Il campionato di Emma Villas prosegue domenica prossima con un’altra trasferta difficilissima sul campo della capolista Grottazzolina. Si giocherà al Palasport marchigiano alle 18. Il cammino dei biancoblù poi proseguirà con due match casalinghi: lunedì 11 marzo alle 19 contro Aversa (posticipo reso necessario dalla concomitanza di un torneo cestistico giovanile nell’impianto di viale Sclavo), poi domenica 17 alle 18 contro Porto Viro. L’ultima della regular season è in calendario domenica 24, alle 18, a Santa Croce. Le date del primo turno playoff: mercoledì 27 marzo gara1 dei quarti di finale, lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, gara2; l’eventuale bella è in calendario per giovedì 4 aprile. Tutto in pochi giorni anche per quanto riguarda le semifinali: domenica 7, mercoledì 10, domenica 14, mentre la finale, sempre al meglio delle tre gare, è in programma da mercoledì 17 a giovedì 25 aprile. Subito dopo la fine del campionato si giocheranno i quarti di coppa Italia e poi le Final Four, in programma nel weekend del 11-12 maggio proprio a Cuneo.