Il cammino dei Canarini. Fermana, dopo il successo contro Jesi obiettivo continuità col Fabriano Cerreto

Prove generali per la Fermana che si appresta ad affrontare in casa il Fabriano Cerreto con l’obiettivo di alimentare fiducia ed entusiasmo dopo il blitz esterno al Carotti di Jesi. Una Fermana che deve limitare al massimo gli errori e alzare il livello di concentrazione, questo lo stimolo dato nell’edizione di ieri dal direttore sportivo Sergio Filipponi (foto) che spera quanto prima di avere l’organico completamente a disposizione. Intanto è arrivato il 2005 difensore Gianluca Fiorentino a rinforza il reparto difensivo che sta lavorando sul nuovo assetto a tre che a Jesi evidentemente ha subito portato bene, visto il risultato finale. Serve continuità di risultati per risalire una classifica ancora sostanzialmente molto corta, soprattutto nella zona medio-alta della classifica, e la gara con il Fabriano Cerreto potrebbe essere l’occasione giusta considerando che gli uomini di Del Bene arrivano da due sconfitte di fila dopo un tris di successi nelle prime tre uscite. Attenzione soprattutto alla mediana dove spicca il nome di Massimiliano Trillini e quello di Alessio Bracciatelli, in avanti ci sarebbe anche l’ex Recanatese Palmieri. Insomma squadra di non semplice interpretazione che non concede moltissimo ma prova con immediatezza ad attaccare gli spazi concessi non appena possibile. E lasciare spazio gli avanti ospiti potrebbe essere assolutamente letale perché in questo campionato serve correre meno rischi possibili e alzare il livello di attenzione. Troppo importante la gara di domenica anche nell’economia futura della squadra che sembra aver trovato maggiormente le distanze e anche le soluzioni offensive nelle ultime giornate.

Di certo anche i tifosi, presenti in buon numero a Jesi ma come di consueto assenti nelle gare casalinghe, attendono una prestazione interna convincente perché ricreare un po’ di entusiasmo diventa fondamentale. In vista della gara di domenica inoltre saranno due le biglietterie aperte. Per i tifosi ospiti sul lato est in via Bellini e sarà aperta dopmenica in occasione della gara dalle 13,30 fino al fischio d’inizio. Per i tifosi locali, come di consueto, biglietti disponibili a Casa Fermana: oggi dalle 16,30 alle 18.30 mentre domenica dalle ore 11 fino ad inizio gara. Come sempre resta aperta la possibilità di fare il biglietto anche sul circuito vivaticket. Intanto sul mercato la Fermana è sempre attiva e manca solo l’annuncio, già in queste ore, di un attaccante che andrà a portare ulteriori soluzioni offensive per mister Gentilini. Al momento con l’indisponibilità di Solmonte c’è da sperare di recuperare al meglio Solinas per avere alternative e dare maggior peso al fianco di Fofi che ha subito debuttato dal primo minuto con una rete a Jesi.

Roberto Cruciani