Il Comune chiude il Costa. Rinviata Olimpia-Vicenza

Pomeriggio di preoccupazioni e tormento per il nostro territorio, ancora una volta insidiato dagli eventi atmosferici. Olimpia Teodora e Volksbank Vicenza si sono tenute in contatto e hanno atteso a lungo l’evolversi della situazione, cercando in ogni modo di disputare la partita e solo in tarda serata hanno dovuto arrendersi alle prudenze consigliate dall’allerta rossa e alla disposizione del Comune, che ha chiuso tutti gli impianti sportivi del territorio. E’ il secondo rinvio stagionale per motivi atmosferici, fenomeno assai raro per il volley e indice sia di un maggior impatto dei fenomeni sia di un aumento delle precauzioni, un tempo impensabile (si pensi che negli Anni Ottanta l’Olimpia Teodora fu chiamata più volte a viaggiare fra metri di neve o in aeroporti semiparalizzati dal ghiaccio).

Il primo rinvio si ebbe alla seconda di campionato, nell’ottobre scorso, in occasione dell’esordio interno, che l’Olimpia avrebbe dovuto giocare contro Conegliano. "E’ una situazione svantaggiosa, soprattutto per la squadra in trasferta – osserva il presidente Giuseppe Poggi – perché la ricollocazione della partita avviene in una data infrasettimanale, costringendo la squadra che viaggia a rientrare in nottata, con problemi per le atlete che studiano o lavorano".

Week end, quindi, di riposo per le atlete, che non potranno accedere alle strutture nemmeno per un allenamento. La partita sarà riprogrammata in data da destinarsi e, per l’Olimpia, costituirà il terzo elemento del trittico di sfide alle big del torneo, aperto dalla vittoria contro la capolista Bologna e proseguito domenica scorsa con la sconfitta di domenica scorsa a Cesena. In entrambi i casi il risultato è stato di 3-2, ricorso 9 volte sulle 18 gare giocate finora, record per i 4 gironi di B1. L’incontro riveste particolare importanza per le venete, che sono seconde in classifica e devono difendere la posizione e la conseguente qualificazione playoff da inseguitrici ravvicinate. Più tranquilla la posizione delle ravennati: sia le loro possibilità di lottare per la qualificazione playoff sia quelle di rimanere impantanate nella zona retrocessione sono ormai solo aritmetiche.

Marco Ortolani