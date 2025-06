Il comunicato. La società contesta le motivazioni del diniego: "Un danno in vista della richiesta di ammissione»

Volley Modena, nel tardo pomeriggio di ieri, ha spiegato la situazione attraverso un comunicato nel quale parla delle interlocuzioni tra i due club in merito all’impianto: "In origine - scrive - dai primi dialoghi informali tra le parti il nodo cruciale sembrava essere la richiesta economica della stessa società concessionaria del PalaPanini, come spiegato anche dal socio di maggioranza Christian Storci in un’intervista: ’Nessuna preclusione, ma servono determinate condizioni’ oppure ’chi chiede di giocare al PalaPanini deve darci garanzie economiche’ (...). Per quanto riguarda la richiesta di garanzie e di un progetto pluriennale che emergono nell’intervista facciamo notare che la Lega Pallavolo Serie A Femminile, all’atto della richiesta di ammissione ai propri campionati, da diversi anni opera in questo senso con l’obiettivo di avere tra le proprie consorziate solo realtà solide, solvibili e con l’obiettivo di realizzare progetti ambiziosi nelle rispettive realtà cittadine. Ad ogni modo le motivazioni addotte oggi, che di certo non sono emerse nel corso degli ultimi giorni, ci hanno arrecato un danno importante visto che entro il 4 luglio alle ore 12, data limite per l’invio della richiesta di ammissione, sarà necessario specificare anche il campo di gioco".