Il derby è della Teodora. Piegata Forlì in quattro set

LIBERTAS 1 OLIMPIA TEODORA 3 (15-25, 26-24, 21-25, 17-25)

LIBERTAS: Casotti 6, Arcangeli 23, Salvestrini 12, Folli 8, Picchi 1, Perletti 2, Calisesi (L); Montini 4, Casali 1, Turini 2. NE: Marello e Calcinari. All. Caliendo

OLIMPIA: Poggi 5, Marchesano 13, Monaco 8, Boninsegna 14, Fabbri 6, Casini 19, Franzoso (L); Bendoni 1, Balducci. NE: Ratti e Piani. All. Rizzi.

Spettatori: 400 circa

L’Olimpia Ravenna apre il campionato rispettando il pronostico e confermando i valori visti nelle amichevoli di precampionato. Il suo attacco "a due punte" (Boninsegna e Casini) sembra garanzia di grande varietà offensiva. La Libertas, totalmente rinnovata, è da perfezionare, ma il buon set vinto in rimonta è di incoraggiamento. Squadre in campo come da previsioni. Libertas priva di D’Aurea (rottura del crociato) con Picchi-Arcangeli, Salvestrini-Folli, Casotti-Perletti e Calisesi libero. Risponde l’Olimpia con Poggi-Casini, Marchesano-Fabbri, Boninsegna-Monaco e Franzoso in difesa. Primo set di modesta qualità, con moltissimi errori. Dopo l’equilibrio in avvio l’Olimpia sbaglia meno e prende vantaggio (17-12). Gli ingressi di Turini, Montini e Casali non modificano un andamento favorevole a Ravenna. Anche nel secondo set l’Olimpia marca una superiorità favorita dagli errori avversari (cinque battute quasi consecutive nel cuore del set), ma sul 18-14 l’orgoglio di Arcangeli (10 punti nel set) e Salvestrini (che riscatta un primo set pieno di errori) producono l’annullamento del set ball ospite (il muro di Boninsegna esce di pochi centimetri) e il sorpasso sul filo di lana. Chiude Salvestrini con palla spinta. Andamento simile nel terzo. Ravenna allunga con Marchesano in evidenza e arriva a 17-11. Questa volta, però, il tentativo di rientro della Libertas arriva solo fino al 22-20, prima di svanire per i punti di Casini e Marchesano e per propri errori. Superiorità ospite anche nel quarto set, con Franzoso che, con la specialità della difesa acrobatica, nega alle attaccanti avversarie parecchie soluzioni. Caliendo chiude con la diagonale di riserva Casali-Montini, mentre Rizzi concede qualche minuto di campo a Bendoni e Balducci.

Marco Ortolani