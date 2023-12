Il derby va alla Montesport. Prova autorevole a Figline

valdarninsieme firenze

VALDARNINSIEME FIRENZE: Brogi, Zatini, Migliorini, Arnetoli, Scardigli, Sabbatini, Gabrielli, Mariottini, Ori, Moleri, Pezzatini, Auretti, Scialpi (L). All. Lapi.

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Mezzedimi, Casini, Lazzeri, Giubbolini, Mazzini, Mazzinghi, Bigliazzi, Maioli, Para, Eifelli, Castellani (L1), Eifelli (L2). All. Becucci.

Arbitri: Zunico e Restaino di Perugia.

Parziali: 19-25; 22-25; 25-19; 21-25.

FIGLINE VALDARNO – La Montesport passa nel derby in casa del Valdarninsieme, fanalino di coda e galleggia così al quartultimo posto in classifica insieme all’Ambra Cavallini. Le padrone di casa hanno comunque venduto cara la pelle fin dal primo set, nel quale le montespertolesi hanno iniziato col piede giusto (2-5, 6-10) mantenendo poi il vantaggio (10-14, 12-16, 15-20) e chiudendo appena ne hanno avuto la possibilità per 19-25. Anche nel secondo set è il team di Becucci a fare la partita (3-7, 5-9, 11-14) anche se le locali restano sempre in scia (14-18, 16-21, 20-23) ma non tanto da impedire il successo della Montesport per 22-25. Nel terzo set però Figline dimostra di non essere domo e approfittando anche di un calo da parte delle biancoazzurre guida dall’inizio alla fine: 4-2, 6-3, 10-6, 14-10, 17-13, 20-15, 22-18, 25-19. Nel quarto set però capitan Mazzini e compagne rientrano in campo determinate sapendo di non poter sbagliare e, pur con qualche difficoltà, riescono ad avere ancora la meglio: 2-4, 5-9, 6-10, 12-15, 15-18, 19-21, 20-23, 22-25.