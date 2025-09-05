Il giornalista presenta alla Feltrinelli il libro che parla dell’impresa olimpica delle azzurre di Velasco. Monari Oltre il sogno del volley

Volley protagonista al Festival della cultura sportiva. Con Mauro Berruto e Serena Ortolani domani sul palco del Fulgor, ma non solo. Oggi, alle 17.30, Fabrizio Monari presenterà alla Libreria Feltrinelli di Rimini il suo libro Oltre il sogno, edito da 66thand2nd. Il giornalista de il Resto del Carlino Modena, nonché telecronista delle vicende azzurre, parla delle meravigliose giocatrici azzurre che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le racconta partendo dal 2012, per capire la genesi di un trionfo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama dello sport italiano. "La prima pietra di quell’oro è la convocazione a 17 anni di Caterina Bosetti, avvenuta qualche anno prima – dice proprio Monari –. Barbolini la butta dentro e da lì comincia una rifondazione con tante tappe e un finale fantastico a Parigi. Un mattoncino alla volta prende forma una rivoluzione speciale". È un racconto ricco di significato, quello che mette in luce particolarità e motivi di un trionfo speciale, anche attraverso le storie dei vari allenatori. Anni di crescita e di lavoro.

"Il talento? Loro parlano di abilità. La grande differenza è che chi arriva così in alto è capace di allenarsi a lungo e meglio delle altre". Il condottiero dell’impresa è stato Julio Velasco, al posto giusto al momento giusto. "Si era formato un gruppo che si era tirato addosso tante aspettative – chiude Monari -. È arrivato l’unico che è riuscito a dar vita a un governo di unità nazionale, il Mario Draghi del volley".