Il giovane Tauletta. "Sono qui per imparare. Il mio idolo è Simon»

Luca Tauletta è virtualmente chiuso dai tre ‘giganti’ che si trova davanti nello stesso ruolo, Pardo Mati, capitan Simone Anzani e Giovanni Sanguinetti, ma l’entusiasmo rimane alto per il centrale carpigiano classe 2003 cresciuto nelle giovanili di Modena Volley e contento di essere tornato a casa dopo gli anni a Cuneo e a Mantova: "Sono felice di essere qui in prima squadra dopo essere stato il capitano della serie B e nelle giovanili. So che devo imparare molto, cercherò di prendere il massimo dai miei compagni di reparto più esperti, considerando che ho iniziato soltanto dalla seconda superiore a giocare a pallavolo". Tauletta poi parla degli allenamenti: "Nel mio reparto il livello è molto alto, certamente non come in A3 o in serie B, devo correre parecchio per stare loro dietro. Sto dando il massimo, ispirandomi anche al mio idolo di sempre, ovvero Robertlandy Simon". Simon che sarà un avversario in campionato, per Tauletta. Infine le considerazioni sulla squadra: "Un gruppo giovane che sicuramente deve migliorare molto, ma siamo qui per questo. Si vedrà col tempo cosa riusciremo a fare. Entrare nelle prime quattro? Beh, sappiamo che il lavoro da fare è lungo, ma sia io dalla panchina che i titolari stiamo mettendo sul terreno di gioco sudore e impegno per raggiungere gli obiettivi più alti".

a.t.