Il grande allenatore ospite della nostra città per un evento andato in pochi minuti sold out. Ore 19, tutti in ascolto: al Valli (e su Youtube) parla Velasco

Grande attesa per l’appuntamento di oggi al Teatro Valli: alle 19 inizierà l’evento con Julio Velasco, allenatore della nazionale femminile italiana di volley fresca di Mondiale vinto (e detentrice dell’oro olimpico). Nato in Argentina 73 anni fa, arrivò in Italia nel 1983 e da lì ha scritto la storia. L’incontro è sold out fin dai primi momenti: polverizzate in pochi minuti le prenotazioni gratuite. Ci saranno circa 1200 spettatori, tra cui 300 giovani atleti di società del nostro territorio, tra volley, calcio, baskey e rugby. Velasco dialogherà col giornalista Iacopo Volpi, che negli anni 90, seguendo le vicende della nazionale maschile italiana guidata proprio da Velasco, coniò l’espressione "Generazione di fenomeni" (dal brano degli "Stadio") per etichettare la squadra che fu capace di vincere, tra gli altri trofei, ben tre mondiali di fila (due con Velasco). Banale, però, ridurre la grandezza di Velasco ai meri trofei (ha vinto tutto): nel mondo dello sport e non solo il suo verbo ha sempre avuto un seguito importante, tra espressioni di saggezza, parole giuste al momento giusto, che fungono da esempio e motivazione per atleti di ogni livello. Velasco ha guidato club come Ferro Carril Oeste, Jesi, Modena, Piacenza, Gabeca e Uyba, e nazionali come l’Argentina (sia da vice che da primo), la Repubblica Ceca, la Spagna, l’Iran e, ovviamente, l’Italia sia maschile che femminile.

Tornando alla serata, buone notizie per chi non si è prenotato in tempo: l’evento sarà visibile in diretta sia sul canale Youtube della Fondazione i teatri Reggio Emilia, sia su Reggionline. L’incontro fa parte della rassegna "Allenare alla vita: storie di sport e dintorni".

