Il Gruppo Consar conferma il sostegno al volley: focus su giovani e promozione

"Anche il nuovo cda del Gruppo Consar ha fatto intendere di voler dare continuità al settore volley e a tutti i numerosi progetti che lo caratterizzano". Matteo Rossi è stato chiarissimo e ha sgombrato il campo da ogni timore. Dopo qualche giorno di confronti e di necessarie riflessioni interne, ieri mattina il presidente del Porto Robur Costa 2030 è uscito allo scoperto per rasserenare tutto l’ambiente del volley maschile cittadino e per rilanciare sulle numerose iniziative che sono in cantiere, soprattutto a livello giovanile e promozionale.

Qualche dubbio, peraltro legittimo, era infatti sorto all’indomani del cambio al vertice del Gruppo Consar. Un cambio di timone che ha avuto un eco importante in città, non fosse altro perché, l’avvicendamento, da Veniero Rosetti (per 36 anni a capo del consorzio di autotrasportatori ravennate) a Nakia Gardini, è stato considerato un fulmine a ciel sereno. "Tutto proseguirà – ha aggiunto Matteo Rossi, entrando nello specifico – secondo i programmi stilati a breve, medio e lungo termine. Confermo, ad esempio, che è in dirittura d’arrivo l’accordo con la Paolo Poggi San Lazzaro per l’acquisizione del titolo di serie B. L’idea è quella di partecipare al campionato cadetto per dare la possibilità ai nostri giovani di confrontarsi con un livello più alto e competitivo. Il progetto sarà perseguito in collaborazione con la Pietro Pezzi Ravenna che, nel recente passato, ha avuto una significativa esperienza in questa categoria". Sempre a livello giovanile, per il secondo anno consecutivo, la Consar ha confermato la sinergia con Power Beach Ravenna per la condivisione dell’attività estiva di beach volley.

Non va poi dimenticato il progetto giovanile al femminile: "Anche in questo caso – ha proseguito il n.1 della Consar – confermo l’intenzione di voler allestire un nuovo gruppo under 16 e un nuovo gruppo under 18, in aggiunta al gruppo promozionale under 12 e under 13, già attivo dalla passata stagione".

Matteo Rossi si è posto anche qualche obiettivo: "Attualmente, il nostro club conta 295 tesserati. L’obiettivo è quello di aumentare questo numero e portarlo a quota 350. Tuttavia, dietro a queste cifre e a questi traguardi, ci sono altri numeri di cui andiamo fieri ed orgogliosi. Il nostro staff, fra tecnici, sanitari, amministrativi e addetti ai lavori consta infatti di 40 figure, tutte importantissime per il corretto funzionamento della ‘macchina’. Chi invece è letteralmente indispensabile, è l’esercito dei nostri volontari, formato da 50 instancabili persone, che hanno scelto di dedicare al nostro club le proprie competenze e il proprio tempo libero". Rossi ha accennato anche agli obiettivi della ‘prima squadra’: "Sempre nel solco della linea verde, per la squadra di A2, l’obiettivo rimane l’ingresso nei playoff, ovvero uno dei primi 7 posti al termine della regular season".