Il "Luca Consani" sbanca il campo del Roma 7

Entusiasmante vittoria a Roma con la terza in classifica per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". Come "Davide contro Golia", la formazione femminile maremmana guidata da Rossano Rossi ha sbancato 3-2 (17-25, 25-21, 17-25, 25-13, 13-15) il campo del Roma 7 Volley prendendosi due punti preziosi su un campo difficilissimo e contro un’avversario molto forte. Prestazione incredibile delle maremmane che risalgono la classifica del girone H di B2 femminile. "La partita si giocava nel nostro campo, sapevamo di avere problemi di ricezione. Abbiamo fatto un bellissimo primo set intenso, peccato per il divario nel secondo set. Molto bene nel terzo set, nel quarto set ho preferito non sprecare energie facendo giocare tutte le ragazze. Nel quinto siamo stati lì punto punto, ed è stato decisivo l’apporto della panchina. Chi è entrato ha dato il suo contributo. E’ stata una vittoria di gruppo. Ci fa piacere – ha detto coach Rossano Rossi –. L’illuminazione del palazzetto non era ottimale ed il set lo ha sempre vinto chi ha giocato nella zona migliore del palazzetto". Con questa vittoria la Pallavolo Grosseto sale al nono posto a quota 16 punti, mentre la formazione romana perde la terza posizione, scivolando al quarto posto.