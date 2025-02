Il match contro L’Aquila. L’Atletico Ascoli ha voglia di riscattarsi

C’è una gran voglia di riscatto in casa Atletico Ascoli e soprattutto una gran voglia di conquistare un bel risultato che riporti quella serenità che comincia a mancare dopo i soli quattro punti conquistati nelle ultime sette partite. Un momento negativo che nessuno si aspettava e che anche la società del Patron Graziano Giordani sta valutando con grande attenzione.

La posizione di Mister Simone Seccardini non è assolutamente in discussione, anche perché sin dalla scorsa estate il progetto Atletico Ascoli ha previsto l’investimento sui giovani e la crescita di una mentalità di gioco che non va assolutamente stravolta. L’avversario di domani è di quelli affascinanti per stessa ammissione del tecnico. L’Aquila secondo in classifica sarà un gran bel banco di prova per vedere la reazione dei bianconeri dopo l’inopinata sconfitta interna contro il Notaresco di mister Massimo Silva, ultimo in classifica.

Si giocherà alle ore 14.30 a porte chiuse in diretta sul canale Facebook de L’Aquila 1927 in uno stadio come il ‘Gran Sasso d’Italia’ desolatamente vuoto dopo gli incidenti avvenuti nella sfida contro la capolista Sambenedettese. Un peccato perché l’Atletico Ascoli di solito si esalta davanti al calore del pubblico avversario e negli stadi delle compagini più blasonate del girone. L’unico precedente delle sfide tra L’Aquila e Atletico Ascoli è finito in parità.

Il 15 ottobre 2023 al Gran Sasso d’Italia finì 1-1 con rete dei locali di Banegas e pareggio di Manel Minicucci. Mister Simone Seccardini quel giorno era squalificato e dovette assistere al match dalla tribuna per cui quello di domani sarà in suo esordio allo stadio de L’Aquila. Al ritorno la sfida tra le due compagini, il 18 febbraio 2024 fu il lanciatissimo Atletico Ascoli ad imporsi per 2-1 con reti di Ciabuschi e Cesario e gol ospite di Angiulli. Infine nella sfida d’andata di questa stagione, il 13 ottobre la sfida è finita nuovamente in parità con il gol bianconero del solito Manel Minicucci e pareggio di Belloni. Insomma, Minicucci vera ‘bestia nera’ de L’Aquila e tutti sperano che sia ancora il talentuoso numero dieci dell’Atletico a trovare la via del gol magari per conquistare tre punti che sarebbero accolti con grandissimo entusiasmo.

Valerio Rosa