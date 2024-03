Il mercato dei gialli. Podrascanin verso Verona. Anzani il primo candidato per affiancare Sanguinetti

Intanto tutt’attorno alla Valsa Group si muove il mercato. Marko Podrascanin, dopo un primo sondaggio che sembrava poter essere positivo, sembra destinato alla corte di Radostin Stoytchev a Verona. Stanti le conferme di Sanguinetti e, a sorpresa, di Stankovic, Modena ha dunque virato sulla soluzione di un reparto tutto di italiani: il titolare da affiancare a Sanguinetti dovrebbe arrivare dalla Lube, o Anzani o Diamantini col primo che sembra aver superato il secondo.

Difficilmente arriverà anche Vitelli, più probabile che il quarto posto tre sia un giovane (sempre italiano) di belle speranze. Confermati Rinaldi e Davyskiba e preso Gutierrez, sembrano chiudersi le strade per il rinnovo di Juantorena: chi sarà la quarta banda? Serve senza dubbio un elemento di ricezione, indispensabile per dare respiro ai primi tre e garantire a De Cecco palloni migliori. Gli altri due temi riguardano il vice De Cecco (tornerà Salsi? Gli altri nomi sono Zonta e Zoppellari) e chi contenderà il posto a Buchegger come posto due, sicuramente uno straniero: si era ipotizzato addirittura un clamoroso approdo sotto la Ghirlandina di Atanasijevic, ma lo stesso serbo in un’intervista a volleyball.it aveva dichiarato che la trattativa era tramontata. È tornata in auge? Modena pescherà da un campionato straniero?

a.t.