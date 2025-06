Il mercato della pallavolo modenese. Beca Spezzanese, altri tre colpi:. Miselli, Quartarone e Cassandra

Si va sempre più delineando il quadro delle squadre modenesi impegnati nei campionati dalla A3 maschile alla B2 femminile. È soprattutto il settore maschile ad animare il mercato: in attesa delle mosse della Stadium Mirandola, sono le squadre di B le più attive, partendo dalla Beca Spezzanese, che conferma l’arrivo di Matteo Bertoli dal disciolto Ortona di A3, ma anche il ritorno del centrale Andrea Miselli, dal Mantova (A3), e quello della coppia ex-Ama S.Martino composta dal palleggiatore Quartarone e dalla banda Giampaolo Cassandra. Confermati, oltre al bomber Alessandro Bartoli, Giovanni Menabue, e la coppia dei centrali Morselli e Lodi, anche se qui c’è da attendere l’ufficializzazione: torna da Parma anche Andrea Serafini, figlio d’arte di Imma Lenoci.

Anche la Kerakoll Sassuolo si è in parte rinnovata, sostituendo Pupo Dall’Olio con Bombardi padre, che avrà a disposizione, oltre al già annunciato Marcello Andreoli, anche il centrale Jacopo Ferrari dal Mantova di A3, il libero Matteo Accorsi, sempre dalla A3 di Garlasco, Orlando e Marcello Mantovani dall’Univolley Carpi, che farà sicuramente la C: tanti i confermati, dai fratelli Saroretti ad Anceschi, da Montesion a Soli.

Completa la National Villa d’Oro, una rosa molto interessante con gli arrivi di Simone Zambelli in regia, Matteo Lorenzini dal Carpi, Abdoul Zampaligre dal neopromosso Soliera 150, e addirittura l’inossidabile GianCarlo Rau, che dopo essere cresciuto in Modena Volley, ed aver speso una vita in giro per l’Italia pallavolistica (ultima tappa a Camaiore), torna a Modena. Ormai fatta la matricola Soliera 150, affidata a Matteo Malservisi, con l’arrivo di tanti elementi di cadetteria, come Alberto Bellei e Mattia Pramarzoni dalla Spezzanese, l’opposto Riccardo Porta ed il centrale Garouy dall’Univolley Carpi, Andrea Ferrari e Federico Benincasa dalla National Villa d’Oro, Alessandro Bevilacqua dalla Stadium Mirandola e Matteo Brizzi dall’Ama S.Martino, ma anche qualche conferma eccellente come Emanuele Bertoli in ’2’, ed Angiolini e Battilani. Nulla di certo per il momento per Modena Volley, se non che sarà affidata a Nicolo Zanni, e soprattutto Mo.Re. Volley, ma trattandosi di seconde squadre c’è tempo.

Riccardo Cavazzoni