Il mercato. Emma Villas mette a segno un bel colpo: ingaggiato Piccinelli dalla Sir Perugia

Secondo arrivo per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che dopo il centrale Bragatto ha ufficializzato la firma del libero Piccinelli (che realisticamente prenderà il posto di Bonami). Classe 1997, Piccinelli è reduce da otto stagioni in Superlega, di cui sei a Perugia, una a Cisterna e una a Milano. "E’ una grande opportunità – dice –. Ho incontrato la società che mi ha fatto sentire al centro del progetto e questo è stato un aspetto decisamente importante per me. Sono molto felice e mi metto a totale disposizione con la mia esperienza e il mio entusiasmo, con una grande voglia di mettermi in gioco con l’intento di raggiungere traguardi importanti". Piccinelli arriva da tante stagioni vissute ai massimi livelli sia in Superlega che nelle competizioni continentali e internazionali. "Il livello della A2 – dichiara – si sta alzando. Ci sono tanti giocatori che militavano in Superlega e che adesso disputano questo torneo. Sarà un campionato lungo e impegnativo, vi parteciperemo con l’intento di fare bene e di centrare buoni obiettivi. La nostra squadra sarà ampiamente rinnovata, ci saranno molti nuovi giocatori rispetto al roster della passata stagione: sarà quindi importante conoscersi bene sin dall’inizio, fare una buona preparazione e iniziare in maniera positiva l’annata".

Piccinelli arriva dalla Superlega, dove fino a non molto tempo fa militavano anche Nelli e Randazzo, entrambi confermati. "Li conosco, siamo stati insieme anche in qualche collegiale della Nazionale. Già nella passata stagione hanno fornito un grande contributo al club. Coach Petrella? Ho avuto un’ottima impressione. Ci conoscevamo perché ci eravamo incontrati sul campo da avversari, ma non avevamo mai lavorato insieme".