IL MERCATO. In arrivo Ikhbayri, opposto libico

Circolava nei corridoi del PalaPanini durante il match il nome di uno degli ultimi tasselli di mercato della Valsa Group per la stagione 2024/2025. Un nome semi-sconosciuto e dalla provenienza inusuale, quest’anno alle dipendenze del ricco campionato coreano. Si tratta di Ahmed Ikhbayri, opposto di nazionalità libica. Due metri di altezza, classe 1996, l’opposto ha giocato anche nel campionato serbo e in quello sloveno (due stagioni al Maribor tra 2020 e 2022 giocando anche la Champions) prima di confrontarsi con Modena nel recente torneo di Dubai. Nel suo palmares il titolo di miglior opposto ai Campionati Africani 2023 e quello di capocannoniere del campionato sloveno 2022. Ikhbayri sarà così l’alternativa a Buchegger e tramonta, almeno per ora, l’ipotesi di rivedere Davyskiba nel ruolo di opposto: il bielorusso si giocherà una maglia con Rinaldi e Gutierrez in banda.

Tornando al match, queste le parole di coach Alberto Giuliani: "Bastava un livello leggermente più alto e la partita sarebbe finita in fretta. Non voglio però parlare degli aspetti che non sono andati, non mi è piaciuto quasi niente, ma con quel poco che abbiamo ora nel serbatoio rimaniamo sempre in gara, questo è l’aspetto che salvo di questo incontro. Ho visto Modena giocare sicuramente molto meglio di così, abbiamo passato anche buoni momenti in attacco e ricezione, poi Cisterna ha spinto tantissimo dai nove metri e noi ci siamo incastrati, però voglio porre l’accento sul fatto che la squadra rimane attaccata ai set e riesce anche a vincerli". Sull’altalena di prestazioni di Sapozhkov queste le parole del tecnico: "C’è da distinguere tra il potenziale, che è altissimo, dal valore attuale di un giocatore che deve trovare continuità in tutto quello che fa. Sta a lui lavorare adesso e nel futuro su questo. Ovvio che vedere questa alternanza di prestazioni in un giocatore così forte ci fa arrabbiare". Sul girone: "Può succedere di tutto".

a.t.