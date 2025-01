Il palleggiatore Bonomi. "Siena insegue un pronto riscatto. Partita difficile»

In casa Atlantide Brescia la presentazione della partita è stata affidata al palleggiatore Matteo Bonomi: "Siena, oltre ad essere una squadra con individualità forti, arriva da una sconfitta secca e cercherà un immediato riscatto che dovremo essere bravi a ostacolare – così l’alzatore al sito ufficiale della società –. Ci aspetta una partita difficile: loro hanno ottimi battitori e ci stiamo concentrando sul lavoro in ricezione nelle sedute di allenamento, curando però anche il nostro di servizio, che sa essere molto efficace per staccare la palla da rete nella metà campo toscana e ridurre le loro opzioni di attacco. L’ultimo turno al San Filippo non è andato come avremmo voluto (sconfitta in tre set con Catania, ndr) e abbiamo anche questo sprone per domenica: giocare con tanta grinta e fare bene davanti ai nostri tifosi che ci sostengono anche fuori casa e meritano una vittoria".