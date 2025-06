IL PROGETTO FEMMINILE DI modena volley. Si mira al titolo della Bsc Sassuolo. Tamburello il probabile coach

Alla fine delle schermaglie politico-sportive per l’utilizzo del PalaPanini, è quello della Bsc Volley Sassuolo, il titolo sportivo di B2 femminile acquisito, o in via di acquisizione, da parte del Modena Volley, che così prova ad investire non meno di centomila euro in un progetto che, di fatto, nasce già con il freno a mano tirato. Innanzitutto bisognerà vedere come il Modena Volley riuscirà ad aggirare la norma della Guida Pratica ai campionati, che vieta l’acquisizione di un titolo sportivo ad una società, che non operi almeno da due anni nel settore, nel caso il femminile: tre le strade, da un lato l’utilizzo che lo consente a società di nuova costituzione nella stessa regione, oppure l’approvazione del Comitato Regionale, o infine, ed è quella più probabile, Modena Volley acquisisce Bsc Volley, poi ne cambia prima luogo di attività, sede e campo di gioco, e dopo due anni ne acquisisce definitivamente il titolo. I dirigenti hanno chiesto a Carmelo Borruto, vecchia conoscenza del volley nostrano, che lavora già per Bsc azienda, dove è stato ’precettato’ dal titolare Fornari, si sfruttare le sue conoscenze per allestire una squadra, che dovrebbe essere affidata ad Ivan Tamburello: a fine giugno non è che ci sia molto in giro, ma si prova a sondare le giocatrici in zona.

Riccardo Cavazzoni