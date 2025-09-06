Il progetto per i giovani dei Lupi. Santa Croce, un nuovo progetto in Serie D

I "Lupi" di Santa Croce schiereranno una squadra di giovani atleti nel campionato di serie D, sia con i maschi che con le femmine. La dizione di queste due compagini, a tinte esclusivamente biancorosse, sarà quella cara a molti, mentre - come ben sappiamo - sia la squadra che militerà A2 che quella partecipante alla B, saranno contraddistinte dal nome Emma Villas Codyeco Lupi Siena.

Alla guida della squadra partecipante al campionato di serie D ci sarà Riccardo Tumbiolo, il quale fa ritorno a Santa Croce dopo ben trent’anni. Questi, come atleta, fece parte nella stagione 1995-96 della Codyeco Lupi di A2 che, in quella triste stagione disputò le gare interne al PalaTerme di Montecatini, concludendo all’ultimo posto e retrocedendo in B. Si trattò di una pagina buia, in anni complicatissimi per il club biancorosso.

Dopo Montecatini, i "Lupi" vennero di nuovo ospitati a Fucecchio, dando vita ad altre sei campionati di cui quattro in B e due in A2. Il ritorno a Santa Croce, dopo 23 anni in giro un po’ ovunque, avvenne nell’ottobre del 2002. Riccardo Tumbiolo ha allenato, nel corso della sua carriera, squadre della costa tirrenica. A Santa Croce, oltre ad allenare in D, affiancherà coach Bocini in B, come suo vice ed il tecnico Petrella in A2, come assistente di campo.

"È un grande piacere ed onore tornare ai ’Lupi’ – dice Tumbiolo - come allenatore trent’anni dopo la stagione 1995-96 in A2. Quella squadra era diretta da Zecchi, con l’amico Pagliai come atleta. La Codyeco Lupi in D, sarà composta da Under 19 e Under 17 del nostro vivaio e da altri giovani e promettenti toscani. Obiettivo primario – conclude Tumbiolo - è la crescita fisica e tecnico-tattica dei ragazzi".

Marco Lepri