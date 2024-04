Il programma. Il via è alle 20,30. Domenica alle 18. Gara 2 in Veneto

Fischio di inizio alle 20,30, arbitrano Clemente e Vecchione. Biglietti per la gara in vendita sul circuito Ciaotickets: 25 euro per il parterre, 16 euro per il primo anello non numerato, 10 euro per il primo anello ridotto (riduzione prevista per tesserati Fipav, Uner 14, Over 65 e abbonati Emma Villas nelle stagioni 22/23 e 23/24). La biglietteria del palasport sarà aperta dalle 17 in poi. Gara 2 è in programma domenica, alle 18, a Porto Viro, mentre l’eventuale gara 3 sarà a Siena, mercoledì alle 20,30. Stasera, alla stessa ora di Siena-Porto Viro, si gioca anche gara 1 dell’altra semifinale, quella fra Grottazzolina e Ravenna. La finale si giocherà dal 21 al 28 aprile: gara 1 e eventuale gara 3 in casa della testa di serie migliore, gara 2 (giovedì 25 alle 18) in gara della testa di serie peggiore. Poi 1 e 5 maggio ci saranno i quarti di coppa Italia, in cui le quattro semifinaliste affronteranno le quattro promosse degli ottavi che iniziano domenica.