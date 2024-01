Il programma. Sabato prossimo sfida al PalaEstra. Arriva Reggio Emilia

La Emma Villas torna in campo sabato sera, al Palaestra, per ospitare Reggio Emilia. Gli occhi dello staff biancoblù oggi saranno dunque puntati sul PalaBigi, dove alle 16 la compagine emiliana ospita uno dei due fanalini di coda, la Bcc Castellana Grotte, andando a caccia di punti per riavvicinarsi alla zona playoff, distante sette punti prima dello svolgimento del turno odierno. Sempre alle 16, ad Aversa, scende in campo Cuneo che proverà a riprendersi il secondo posto dopo il sorpasso operato da Siena con la vittoria su Pineto. Per provare a fare altrettanto Prata di Pordenone dovrà invece attendere mercoledì, quando sarà di scena a Santa Croce sull’Arno. Anche Ravenna, l’altra big del lotto di squadre all’inseguimento di Grottazzolina, tornerà in campo martedì, a Cantù. La capolista invece ospita Ortona e sembra avere la ghiotta opportunità di confermare il già ampio vantaggio sulle più immediate rivali. Il quadro della giornata è completato dalla sfida tra Brescia e Porto Viro.