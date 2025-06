Il Team 80 Gabicce conquista la salvezza in serie B2: una lezione di sport e vita

Il Team 80 Gabicce, alla sua prima stagione in serie B2, si salva. Una conquista sudata e voluta con tutta la volontà dall’ambiente, a cominciare dalla società e per proseguire con tecnico e giocatrici. Una bella vicenda di sport al di là dell’aspetto agonistico, un risultato che trasmette valori e storie positive grazie ai protagonisti. La squadra è stata guidata dall’allenatore Giuseppe Davide Galli, pergolese di origine e fanese d’adozione. Galli è stato chiamato dalla società del Gabicce a fine dicembre 2024. Il Team 80 in quel momento non se la passava molto bene. La retrocessione sembrava dietro l’angolo e la crisi era incombente. La squadra era rimasta senza libero, in dolce attesa, e con alcune ragazze che dopo Natale aveva preferito cambiare maglia. Insomma una situazione niente affatto ideale per Galli che si è ritrovato ad allenare una formazione incompleta. E come se non bastasse, tra le atlete rimaste, alcune poi si sono infortunate. Ma il coach non si perde d’animo e si rimbocca le maniche. Determinante anche la disponibilità e l’unità della società del presidente Daniele Montanari, rappresentata da Sara Sabattini e dai fratelli Pieri, sempre pronti a supportare ogni esigenza tecnica e logistica. Un ruolo importante lo ha avuto anche Alessandro Montanari, che ha offerto sostegno e ispirazione nei momenti più difficili del percorso.

E così, contro ogni pronostico, il Team 80 Gabicce ha conquistato la salvezza, lasciandosi alle spalle le paure e trovando la propria identità sul campo, partita dopo partita. Una salvezza che non è solo una questione di classifica, ma che racconta una grande lezione di sport e di vita. Una promessa era stata fatta: "Se ci salviamo, vado in bici da Montalfoglio al Catria". Così Giuseppe Davide Galli che lo farà davvero, quest’estate, per onorare una sfida vinta con la forza delle idee, del gruppo e della passione. La location non è casuale, è infatti la sede del ristorante Locanda San Martino di Alessandro Montanari, ex ciclista professionista e ora guida esperta. Alessandro che spesso è stato protagonista di attività formative nei team building pre campionato delle squadre di coach Galli, organizza grazie ad un parco e-mountainbike invidiabile tour per gruppi di cicloamatori nelle splendide colline dell’entroterra pesarese. Perché nello sport, come nella vita, nulla è impossibile se ci credi davvero.

b.t.