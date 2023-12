Il torneo giovanile. Tremila appassionati al ’Kvl’. Brillano Stankovic e Zaytsev jr

Grandi firme, e pallavolo spettacolo, per la tredicesima edizione del torneo giovanile Kvl, tradizionale appuntamento per il volley giovanile maschile del giorno dell’Immacolata, capace di richiamare nei 18 campi di gara convolti oltre 3mila appassionati di ogni età, con la perfetta organizzazione del ’Luther Staff’ della Villa d’Oro.

La Lube Civitanova, intrisa di figli d’arte ben conosciuti dal pubblico cittadino (i piccoli Stankovic e Zaytsev) ha sbaragliato gli avversari nella categoria Under 13, dominando la finale contro C9 Arco Riva, con Colombo Genova e Diavoli Rosa a ruota. Sorpresa nella categoria Under 15 dove la Wimore Volley Parma ha condotto un torneo praticamente perfetto, regolando prima la Bper Banca Modena Volley in semifinale, poi il Vero Volley Pubblyteam al termine di una finalissima al cardiopalma, terminata 15-13 al tie-break grazie ad un super Davide Aielli, premiato con l’mvp Ottica Dalpasso. Nella categoria Under 17 vittoria dell’Anderlini, che iscrive così il nome per la prima volta nella categoria del Torneo. Anche in questo caso sconfitta in finale per il Vero Volley Gonzaga, con un doppio spettacolare 25-23 e Nicol Santi (Anderlini) vincitore del Bper Banca Mvp.

Dominio modenese nella categoria Under 19: dopo una solida mattinata nella quale Modena Volley e Anderlini sono state capaci di chiudere la prima fase davanti a Colombo Genova, Niagara Ferrara e Pallavolo Bologna, nella gara decisiva, dopo un primo set dominato Modena Volley e un secondo che pareva ampiamente indirizzato, la Scuola di Pallavolo è stata capace di rimanere nel match e contrattaccare al primo cedimento avversario. Conquistando prima il secondo set in volata, poi un tie-break chiuso 14-16 all’interno di una palestra Marconi stracolma. Il tradizionale e ambito premio ’Emmeti Clima Fair Play’ è stato assegnato alla Società Scuola Volley Castiglione, per l’educazione e l’irreprensibilità di atleti e staff nel corso dell’intera giornata.

r.c.