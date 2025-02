Il turno Sorride solo la Battistelli Bottega

Serie B2. Nel femminile la Megabox Vallefoglia ha perso per 3 a 1 a Cervia contro la My Mech (25-23, 19-25, 25-17, 25-14). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "È stata la migliore partita della stagione, nel primo set abbiamo rimontato sino al 23-23, mentre nel secondo abbiamo dominato dall’inizio alla fine giocando davvero a buon livello. Nel terzo set eravamo avanti 14-9, poi loro hanno fatto alcuni cambi ed hanno cominciato a spingere forte in battuta. Nel quarto set abbiamo continuato a combattere, ci sono stati un sacco di scambi lunghi, ma alla fine Cervia l’ha spuntata facendo valere la maggiore esperienza". Fine settimana amaro anche per la Battistelli Blu Volley che a Soliera contro l’Hydropanst Soliera è stata sconfitta per 3-0 (25-14 25-13 25-15). Gara difficile per le BaltoGirls a Soliera, le pesaresi si trovano davanti una squadra determinata che non lascia cadere nessun pallone, primi due set a senso unico dove le ragazze blu volley trovano difficoltà ad attaccare e a difendere. Terzo set iniziato in modo equilibrato con un buon gioco delle ragazze di Coach Lorenzi, ma le modenesi mettono il turbo e chiudono il parziale. "Una sconfitta che non deve demoralizzare – commenta il diesse Simone Paolini –, ma dare la forza di continuare a lavorare meglio per affrontare sabato Bologna che è sopra di noi di un punto in classifica".

Serie B. Nel maschile, sorride la Battistelli Compressori Bottega che va a vincere a Bellaria per 3 a 0 (23-25, 14-25, 16-25). La Battistellli Compressori Polbottega ha finalmente messo in campo l’atteggiamento giusto ed ha saputo sbloccare la situazione, prima di tutto della classifica, poi del morale. La prima vittoria di questo 2025 è ciò che il club ha cercato con tutta l’anima e averlo fatto con questo punteggio può dare la carica giusta per la fase di ritorno. "Ottima partita, i ragazzi sono stati impeccabili – esordisce emozionato il tecnico Marco Romani – hanno eseguito perfettamente ciò su cui si è lavorato in queste ultime settimane. Grazie alla grande umiltà e sacrificio di tutti siamo usciti dalla zona rossa". Domenicucci e compagni sono riusciti a sbloccare la tensione accumulata fino ad ora ed hanno saputo finalizzare intascando tre preziosissimi punti: "Da adesso in poi dobbiamo cercare di ottimizzare ogni situazione – conclude Romani – e torniamo a lavorare in palestra con meno tensione, maggiore motivazione per continuare a far bene come abbiamo saputo fare contro il Bellaria in trasferta".

Beatrice Terenzi