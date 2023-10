Il veterano della Valsa Group. Stankovic analizza il successo strappato sabato: "A inizio terzo set siamo riusciti a cancellare tutto»

Una partita incomprensibile, tanto che "anche noi abbiamo fatto fatica a capirla". L’osservazione col sorriso è di Dragan Stankovic (foto), il veterano della Valsa Group Modena decisivo anche domenica nel recupero del quarto set e nella rimonta in generale che ha poi condotto i modenesi alla vittoria.

Soprattutto nel finale, quando bloccava praticamente tutti gli attacchi degli avversari: "I muri tra quarto set e tie-break hanno rappresentato un momento, un momento nel quale mi sentivo in grado di leggere tutto. Per noi giocatori esistono queste possibilità, bisogna vedere se riusciamo a sfruttarli o no e soprattutto nel quarto set i miei break sono stati utili per rimontare". Stankovic arriva poi ad analizzare il match nel suo complesso: "Abbiamo visto due partite: nei primi due set, col rispetto dovuto a una formazione forte come Verona, abbiamo sbagliato tanto noi, sia in battuta che in attacco, che in ricezione con la loro float. Era difficile giocare per noi, a un certo punto eravamo migliori nella fase break anziché in quella di cambiopalla, il che per noi è strano. A inizio terzo set però abbiamo cancellato tutto, abbiamo messo tutte le energie che avevamo per vincere quel parziale dopo di che siamo riusciti a prendere ritmo, sbagliando di meno e facendo funzionare la ricezione". La domanda che tutti si fanno è come riescano Bruno, Juantorena e lo stesso Stankovic a essere così decisivi in partite così lunghe: "Abbiamo il coach che quattro giorni su cinque ci lascia andare via mezz’ora prima, questo ci salva e ci dà proprio quelle ore di energie per partite come quelle contro Milano e Verona" è la battuta di Stankovic che poi si fa più serio. "Cerchiamo sempre di dare il nostro massimo, ma i tanti cambi che abbiamo a disposizione ci fanno stare tranquilli".

Infine, il valore dei tie-break vinti: "Lo scorso anno perdevamo quasi tutti i tie-break fino a quello vinto in semifinale di Coppa Cev a marzo – chiude il centrale serbo –. Partire con due successi al quinto set ci dà tanta fiducia ma anche tanta pazienza, perché siamo consapevoli che, comunque vada la gara, siamo in grado di giocare punto a punto e di pensare soltanto a quello che accade dalla nostra parte del campo. Questa fiducia ci aiuterà tantissimo e servirà ai nostri giovani, per capire che una partita può finire in modo molto diverso da come è cominciata".

Alessandro Trebbi