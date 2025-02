Il vicepresidente Mechini. "Bene il successo. Ma non possiamo fare certi errori»

Il vicepresidente Mechini accoglie così la vittoria al tiebreak su Porto Viro: "Con la vittoria dobbiamo essere contenti per come si era messa. Abbiamo iniziato a giocare dopo un’ora, nei primi due set siamo stati spettatori non paganti, imbarazzanti. I primi due set non possono essere accettabili per una squadra esperta come la nostra. Poi il loro opposto è calato, noi siamo stati bravi a saper soffrire, non era scontato rientrare nel punteggio. Ci siamo connessi con un’ora di ritardo, quando lo abbiamo fatto abbiamo avuto comunque altre difficoltà a gestire la partita. Abbiamo vinto e siamo positivi, ma dobbiamo pensare anche ai demeriti nostri. Ogni partita va vissuta al cento per cento senza pensare a quello che succederà nella prossima partita. Se vogliamo avere un ruolo di protagonisti in campionato non si possono commettere alcuni errori che abbiamo commesso".