Il vicepresidente Mechini. "C’è tanta amarezza. Siamo arrivati troppo scarichi»

A fine gara il vice presidente della Emma Villas Fabio Mechini ha parlato del ko contro Brescia e in generale della stagione. "A fine partita prevale l’amarezza – le parole di Mechini – perché tenevamo molto alla Final4 di Cuneo. Sarebbe stato il degno coronamento di una annata che ci ha visto a ottimi livelli in regular season e nei playoff. Purtroppo siamo arrivati alla Coppa scarichi sia dal punto di vista fisico che mentale dopo la sconfitta in finale, ma complimenti a Brescia che è stata più brava di noi nelle due partite". Poi il dirigente dopo il bilancio della stagione guarda al futuro. "Adesso si riparte con la massima lucidità e pazienza. Abbiamo dimostrato che possiamo fare bene a questo livello e vogliamo strutturarci ulteriormente. Penseremo a trovare delle persone che vorranno venire a Siena con la giusta motivazione per migliorarci ulteriormente. L’idea di partenza è quella di confermare il coach, che ha il contratto, e lo staff tecnico insieme ad una buona parte del roster che ha fatto molto bene. Ovvio che qualcuno dei giocatori avrà molto mercato, hanno fatto bene e faranno gola ad altri club ma mi auguro che le conferme siano tante a differenze degli anni passati".