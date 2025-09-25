Il Vtb si prende il memorial Quattrini. Hokkaido, niente da fare con il Rubicone

Mancano poco più di due settimane all’inizio dei campionati di serie B di volley e iniziano ad arrivare i primi riscontri sulla forza delle squadre bolognesi.

Segnale di forza, per quello che riguarda il nuovo Volley Team Bologna, ai nastri di partenza del prossimo torneo di B1 femminile, che la vedrà protagonista del girone B. Vtb si prende il triangolare memorial Quattrini, disputato nell’ultimo weekend a domicilio, al PalaLirone di Castel Maggiore, contro formazioni pari categoria come Aduna Padova e Vicenza, squadre che partono con ambizione nel girone C e affrontate nelle ultime stagioni: doppia vittoria per 3-0 per le rossoblù di coach Ghiselli, che ha tenuto precauzionalmente a riposo l’opposta Bongiovanni per un lieve risentimento muscolare. Depaoli, in campo al suo posto, ha risposto nel migliore dei modi (10 punti con Padova e 4 con Vicenza), ma soprattutto sono arrivati segnali di crescita dalle schiacciatrici, con Taiani autrice di 25 punti nelle due gare e Pianali di 23 e dalle centrali Neriotti e Fucka (19 punti per entrambe) a dimostrazione di una varietà di soluzioni. Bologna, dopo le amichevoli con Vallefoglia (A1, sconfitta 3-1), Modena (A2, 2-2) e Forlì (pari categoria, vittoria per 3-1), promette di presentarsi rodata a un inizio di stagione che la vedrà confrontarsi con le ambiziose Ostiano e Cesena in trasferta nelle prime tre giornate, che già potrebbero dare sentenze importanti fin dalle prime battute.

Dopo la rinuncia all’A2 per mancanza di campo, se Vtb saprà confermare in avvio di stagione quanto di buono mostrato in pre season, potrà confermarsi tra le squadre che possono ambire alla promozione in A3, nell’anno che dovrebbe portare all’inaugurazione del nuovo palazzetto dell’Arcoveggio.

Il weekend ha visto pure la prima uscita pubblica della squadra maschile Hokkaido, che sarà ai nastri di partenza della B maschile. Al PalaSavena, i rossoblù di coach Di Marco hanno ospitato la più rodata ed esperta Rubicone, che ha vinto 4-0. Ma se il primo set non ha avuto storia, gli altri si sono decisi in volata (23-25, 22-25, 22-25).

Morale, la Hokkaido è ancora indietro, avendo cambiato entrambi i palleggiatori cerca alchimia e amalgama, ma ha il talento per crescere e giocarsi le proprie carte, anche al cospetto di una delle squadre favorite per la promozione nella prossima stagione, nonostante sia la squadra più giovane del torneo.

E la Fatro? La formazione di Ozzano prima batte Faenza (stessa categoria, B2) 3-1, poi liquida 3-0 la Pontevecchio. Arriva un ko con Parma, 3-1 (25-23; 25-27; 22-25; 20-25), con le ottime prestazioni delle nuove arrivate Chinni (20) e Ronchi (16).