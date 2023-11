"IMG Nottolini Capannori sconfitta in Serie B1, McDonald's Porcari in fuga in Serie C, System vince il derby in Serie D" La IMG Nottolini Capannori perde 3-1 contro il Santa Lucia Roma in serie B1. Il McDonald's Porcari vince 3-0 in serie C, mentre il System fa lo scherzetto alle "cugine" della MAV Nottolini in serie D. L'Isotta Bevande ribalta il Sorms e la Pantera subisce la rimonta ospite.