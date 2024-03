"Impegni cruciali per le squadre di serie B1, C e D: sfide decisive in vista"

In serie "B1" missione, se non impossibile, comunque molto complicata, quella che attende domani pomeriggio, alle 17.30, la IMG Nottolini che sarà impegnata a Castelfranco contro la squadra capolista da inizio del campionato e che ha già ampiamente ipotecato la prima posizione della regular season, grazie al +9 sulla seconda. Un dato che può dare un po’ di conforto alle ragazze di Bigicchi è che l’unico ko stagionale del Castelfranco è arrivato non in uno scontro tra prime, ma contro il Lucky Wind Trevi, terz’ultimo.

In serie "C", vuole chiudere quanto prima la pratica il McDonald’s Porcari capolista che sarà a Follonica, questo pomeriggio, protagonista della sfida delle ore 18 contro le locali della Pallavolo Follonica. Le padrone di casa sono terz’ultime, con ben 22 punti in meno delle porcaresi.

In serie "D" il programma della giornata è stato aperto ieri sera dalla trasferta fiorentina del System, sul parquet del Volley Art II Bisonte. Oggi pomeriggio, invece, la MAV Autotrasporti Nottolini inseguirá la sesta vittoria consecutiva, a partire dalle 18, a Montelupo, contro l’ASPD Montelupo, penultima con 9 punti in classifica. Decisamente più complicato l’impegno dell’Isotta Bevande Porcari, che alle 21.15 di stasera, ospita la capolista Folgore San Miniato. Completa il programma la non semplice sfida casalinga delle 20.30, sempre di stasera, nella quale la Pantera ospita il Sorms.

Andrea Amato