Impresa di Emma Villas al tiebreak. Battuta la capolista Prata di Pordenone

SIENA

3

PRATA DI PORDEN.

2

SIENA: Trillini 6, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 23, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 23, Ceban, Cattaneo 14. All. Graziosi

PRATA DI PORDENONE: Katalan 5, Alberini, Sist, Benedicenti, Scopelliti 9, Ernastowicz 14, Aiello, Meneghel, Terpin 17, Guerriero, Agrusti 1, Truocchio, Bomben, Gamba 24. All. Di Pietro

Arbitri: Mesiano, Clemente

Parziali: 23-25, 33-31, 21-25, 25-14, 15-8

SIENA – Con un’altra rimonta Emma Villas ottiene la terza vittoria consecutiva e sorpassa in classifica Pineto. Successo dal sapore speciale per i biancoblù, il primo stagionale contro una delle top3 della classifica. È cambiato qualcosa dopo il ko interno con Macerata? Forse sì, perché se non sono mancati i passaggi a vuoto, comunque la squadra ha dimostrato carattere vincendo al tiebreak.

La cronaca. Il 4-2 di Siena viene subito vanificato da Prata che prende il controllo della situazione, portandosi prima sul 9-7, poi sull’11-8, quindi anche sul +5 (16-11). Qualche errore di troppo degli ospiti rimette Emma Villas in carreggiata (18-19). Due setpoint per la Tinet, Randazzo annulla il primo ma Nevot spedisce il servizio in rete sul secondo. Sul +2 nel secondo Prata di Pordenone sembra in controllo, ma Siena ha uno scatto di orgoglio e con Cattaneo trova il punto del sorpasso (18-17). Da lì inizia una lunga serie di cambi palla, con Trillini che procura il primo setpoint sul 24-23. Prata di Pordenone si salva miracolosamente, Siena ha altri due setpoint ma Gamba non trema, poi piazza anche l’ace del sorpasso ospite (26-27). Prata non converte le due opportunità a disposizione, Cattaneo riporta avanti (29-28), quindi al settimo setpoint l’errore di Gamba è decisivo per il 33-31 Emma. Nel terzo Prata scappa subito, prima con l’ace di Gamba, poi con il mani out di Ernastowicz (9-5). Un raro errore di Gamba, nei primi tre set, riporta Siena a contatto (10-11), ma è lui stesso a ripristinare un margine di tre lunghezze poco dopo, corroborato poi da Scopelliti per il +4 ospite (10-14). Qualche errore sui due lati del campo, Prata va a +5 (14-19), Siena torna a -2 (21-23), poi Gamba mette l’ace del 2-1. Sotto di un set Emma Villas non si scompone, anzi parte subito in avanti con Nelli (6-3), rintuzza il tentativo di rientro ospite con Alberini (11-10) e piazza un super parziale che annichilisce gli avversari (25-14). Si va al tiebreak, dove non c’è storia: Randazzo a segno per il 4-1, Cattaneo allunga ancora (9-4), il muro di Rossi su Gamba è il punto del +6 (13-7). Non resta che chiudere i giochi, lo fa Randazzo alla prima palla match con un ace (15-8).