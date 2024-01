In casa Conad torna il sorriso. Battuto il fanalino Castellana

CONAD

3

CASTELLANA GROTTE

0

CONAD TRICOLORE: Caciagli ne, Mariano 9, Preti 10, Sesto ne, Sperotto 3, Catellani, Maiocchi ne, Bonola 6, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 5, Marks 7, Guerrini ne, Suraci 8. All. Fanuli.

BCC CASTELLANA GROTTE: Compagnoni ne, Bermudez 16, Cioccolella 4, Pol 5, Menchetti, Balestra 2, Rampazzo, Fanizza 1, Guadagnini (L), Cianciotta 15, Battista (L), Iervolino ne, Ceban 8. All. Cruciani.

Arbitri: Giglio di Trento e Grassia di Frascati.

Parziali: 25-20, 28-26, 25-23.

Note: ace 5-3, service errors 11-15, muri 5-9. Ricezione 60%-50%, attacco 43%/44%.

Finalmente Conad (19).

La formazione reggiana sfrutta al meglio il match casalingo contro il fanalino BCC Castellana Grotte (9) per ritrovare un successo che mancava da 6 giornate e può sorridere: i giallo-rossi, infatti, allungano con decisione sulla zona salvezza, portandosi a +10, ritrovando gioco e morale.

Fanuli recupera Marks, schierato in diagonale col palleggiatore Sperotto, mentre in banda Preti affianca Mariano.

Reggio sale a +4 sul 14-10, Sperotto si trasforma in schiacciatore col mani-fuori del 17-12, poi è Marks, in diagonale, a piazzare il 22-16; entra Suraci che ottiene il 24esimo punto con una diagonale tutto braccio, con Preti che trasforma prontamente il primo set point dalla linea dei nove metri.

Al cambio di campo Castellana reagisce e tocca le 5 lunghezze di vantaggio sul 6-11; Suraci, subentrato nuovamente al pari ruolo Marks, trova l’ace del 13-14, poi un muro firma la parità a quota 16. La contesa procede in equilibrio, prima che due attacchi di Mariano chiudano il parziale sul 28-26.

Nel terzo set si procede a strappi: dapprima è la Conad a comandare con un muro a 3 che vale l’11-9, prima che Bermudez guidi i pugliesi al 14-17 con un perfetto attacco in diagonale; rientra Marks, che si fa subito valere col muro del 21-22, poi è un mani-out di Preti che vale il 23 pari.

Brava la Conad a trovare lo spunto giusto nel momento decisivo, sfruttando gli errori ospiti che le permettono di festeggiare il primo 3-0 della stagione sul 25-23.

Il tecnico. Fabio Fanuli è ovviamente soddisfatto della prestazione dei suoi.

"Era molto importante per noi questa sera - dice l’allenatore - interrompere la scia negativa e lo abbiamo fatto con una vittoria da tre punti. I ragazzi sono stati molto bravi e penso che questa partita ci possa fornire il giusto slancio per le prossime. Ci deve anche dare degli spunti per continuare a migliorare, per continuare a lavorare, perché penso - chiude coach Fabio Fanuli - che ci sia ancora tanto da fare per migliorare il nostro gioco".

Sabato prossimo, alle 20,30, trasferta a Siena contro l’Emma Villas.

d.r.