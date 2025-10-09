In evidenza la formazione Under 17 guidata da Sonia Feltri. Invicta, ottimo quinto posto conquistato nel ’Trofeo Stacchini’

Un bel quinto posto per l’Invicta under 17 al Trofeo Stacchini di San Miniato. La formazione maschile di coach Sonia Feltri ha disputato un bel torneo. La rosa, decisamente sotto leva, deve fare esperienza in vista del campionato Elite U17 del prossimo anno. Nella finale per il quinto e sesto posto i grossetani hanno battuto per 2-0 la Folgore San Miniato. La vittoria del torneo è andata a Dream Volley Pisa che si è imposto 2-0 sul Volley Prato; terzo posto per Lupi Santa Croce, vittoriosi 2-0 contro il Club Arezzo. Nel girone di qualificazione l’Invicta ha perso 2-0 contro Lupi Santa Croce (20/25-24/26) e 2-0 contro Dream Volley Pisa (25/10-25/23). Quest’anno alla quarantanovesima edizione c’è stato tanto pubblico nell’arco dell’intera giornata negli impianti di San Miniato. Era presente anche il selezionatore regionale Fabrizio Rolando, tecnico Invicta, che ha seguito con attenzione tutte le fasi del torneo. Hanno partecipato: Francesco Giovannoni, Alessio Rossi, Edoardo Bauso, Emanuele Sacchini, Diego Moroni, Antonio Stasi, Andrea Camilli, Niccolò Rossi, Marco Rocchi, Andrea Gallo.