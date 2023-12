Interviste. Mechini picchia duro sul team biancoblù: "Non c’è nessuno da salvare. All’appello mancano diversi giocatori importanti»

Fabio Mechini al termine del match: "Intanto in bocca al lupo a Pierotti, ha subito una brutta contusione all’altezza della tibia. Ha destabilizzato tutti quanti in quel momento, ci ha dato il colpo di grazia. La partita era iniziata bene, il primo set era stato positivo, poi dopo è venuto fuori quello che da qualche tempo in avanti viene fuori, ovvero un’inconsistenza in attacco, percentuali bassissime in tutti i ruoli. Oggi non c’è da salvare nessuno, mancano all’appello diversi giocatori che dovrebbero fare la differenza, Krauchuk, Milan, Bonami in difesa. Non voglio dare colpa ai singoli, ma in certi momenti di difficoltà è lì che viene fuori l’esperienza, la squadra si unisce e tira fuori quello che ha. Poi nel quarto set c’è stato un errore di formazione da parte dell’assistente, a quel punto era veramente dura. Sono calmo, la sconfitta con Cuneo era figlia di una partita a fasi alterne, oggi ci aspettavamo una risposta che c’è stata soltanto nel primo set. Inconcludenti in tutti i fondamentali in attacco. Non abbiamo aspettative particolari però possiamo fare sicuramente di più. Ad Aversa dobbiamo tirare fuori gli attributi, se giochiamo così possiamo perdere con chiunque". La Emma Villas torna in campo domenica alle 19 sul campo della Green House Aversa, la squadra dove milita l’ex capitano biancoblù Riccardo Pinelli. I prossimi avversari sono reduci da un’autentica battaglia sportiva in quel di Castellana Grotte. La partita è finita 3-2 per la formazione pugliese, con i primi due set che sono durati quaranta minuti a testa; il primo è stato vinto per 32-30 dai padroni di casa, il secondo per 33-31 dalla neopromossa che poi ha vinto anche il terzo, prima di arrendersi 15-12 al quinto.