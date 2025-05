Invicta Barbarossa conquista la salvezza in Serie C battendo Volley Arezzo

Salvezza matematica per l’Invicta Barbarossa che resta in serie C. I giovani ragazzi di Enrico Ferrari, impegnati nella decima ed ultima giornata dei playout, hanno vinto 3-1 in casa lo scontro salvezza con il Volley Arezzo togliendosi la soddisfazione di ottenere la permanenza diretta in serie C maschile. Risultato netto in una sfida combattuta e vinta 22-25, 25-21, 25-17, 25-13. La classifica non permetteva distrazioni a nessuna delle due formazioni. I grossetani con questo successo finiscono sesti con 27 punti, e lasciano fermi gli aretini alla settima posizione con 22 punti. La squadra grossetana, seppur giovane, stavolta non ha lasciato spazio a distrazioni, giocando con la giusta concentrazione e con la testa, anche se nel primo set i grossetani sono scesi in campo un po’ troppo contratti consentendo agli aretini di prendersi la prima frazione 25-22. Un set giocato in maniera troppo contratta dall’Invicta che ha consentito al Volley Arezzo di prendere fiducia. Dal secondo set, i grossetani hanno iniziato a sbloccarsi ed hanno preso lucidità e coraggio in attacco. La squadra ha iniziato a sbagliare di meno e ha tenuto in ricezione. Da quel momento la gara è diventata meno complicata. Nel terzo set l’Invicta ha concesso poco alla squadra avversaria, con un gioco che è diventato più fluido e col punto che serviva per la matematica salvezza che è arrivato. Ferrari sul finale ha poi dato spazio a tutti gli elementi della rosa.