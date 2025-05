Invicta Barbarossa sconfitta nei playout salvezza di serie C contro Polisportiva Remo Masi

Passo falso a Rufina per l’Invicta Barbarossa nei playout salvezza di serie C. La formazione allenata da Enrico Ferrari cede 3-1 sul campo della Polisportiva Remo Masi (25-23, 23-25, 25-16, 25-23) al termine di un incontro combattutissimo. I grossetani quindi non raccolgono punti nella trasferta di Rufina contro una formazione che si è dimostrata molto ben organizzata. Purtroppo è mancata un po’ di cattiveria agonistica all’Invicta nei momenti decisivi dell’incontro per avere la meglio dei biancocelesti. Primo set combattutissimo con i grossetani che hanno tenuto testa ai padroni di casa che, però, hanno avuto la forza di vincere di due punti la prima frazione. Secondo set al contrario con i giovani di Ferrari capaci di ribaltare la contesa e pareggiare i conti. Nel terzo set però l’Invicta ha avuto un tracollo importante, con la Polisportiva Remo Masi che ha approfittaro degli errori grossetani per andare sul 2-1. Nel quarto l’Invicta ha provato a rientrare ma ancora una volta ha trovato un avversario ostico che ha vinto il braccio di ferro.