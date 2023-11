Invicta "dura a morire". Vittoria in rimonta 3-2

Rimonta da urlo per l’Invictavolleyball nell’ottava giornata del campionato di serie B maschile. I ragazzi allenati da coach Fabrizio Rolando hanno ottenuto una bella vittoria al quinto set a Civita Castellana. Sotto due a zero i grossetani sono stati bravi ad annullare anche qualche match point ai padroni di casa per poi mettere il turbo e portarsi a casa il successo: 29-27, 25-20, 24-26, 25-27, 11-15. Con questo successo i grossetani tengono a debita distanza proprio i padroni di casa, 5 punti indietro, e consolidano il quinto posto in classifica. "E’ stata una grande partita. C’era rammarico all’inizio per aver buttato alle ortiche il primo set – ha detto Andrea Galoppi, presidente dell’Invictavolleyball -. Avevamo le occasioni per stare avanti e invece le abbiamo sprecate. Il primo set punto a punto si vince e si perde per dettagli. Nel secondo eravamo sul 20 pari, poi loro hanno trovato il break per vincere. Poi la partita è cambiata. Nel terzo e quarto è iniziata un’altra partita. Sia nel terzo che nel quarto set abbiamo annullati diversi match point, siamo stati davvero bravi. Abbiamo tenuto bene il campo. I ragazzi hanno lungamente attenuti alle istruzioni di coach Rolando". I grossetani sono stati anche sotto 8-5 al tie break. "Non abbiamo mai mollato, è quello che ci piacerebbe vedere sempre – ha aggiunto Galoppi -. Anche quando perdiamo, vorremmo vedere i ragazzi mollare".