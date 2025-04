Invicta femminile conquista i playoff promozione con vittoria nel derby

Vittoria e playoff conquistati per l’Invicta femminile di serie D che fa suo il derby cittadino ed accede sicuramente agli spareggi promozione. Battuta d’arresto senza storia per la Pallavolo Grosseto già retrocessa da tempo, che poco ha potuto contro la verve delle ragazze dell’Invicta. Le ragazze di Stefano Spina e Andrea Chiappelli hanno vinto 3-0 il derby in casa della Pallavolo Grosseto 10-25, 14-25, 14-25. Sedici vittorie consecutive, con le giovani Invictagirls che non perdono dal 7 dicembre e conquistano i playoff promozione. Ora l’ultimo sforzo contro Massa sabato prossimo, poi via alla post season.

Troppo differente il divario tecnico fra i due sestetti. Le under della Pallavolo Grosseto ’Luca Consani’ fanno quello che possono contro la formazione rivale seconda in classifica, che una volta passata in vantaggio dopo i primi punti, ci rimane in tutte e tre le frazioni di gioco. Le ragazze dei coach Spina e Chiappelli, dovevano vincere questo confronto ad ogni costo per conservare saldamente la seconda posizione, utile per giocare gli spareggi promozione. Il campionato si chiude la prossima settimana con l’ultima giornata. Il team della Pallavolo Grosseto Luca Consani sarà ospite sabato del Vbc Calci, mentre l’Invicta riceve al ’PalaMaroncelli’, a Marina, la visita della Robur Massa.