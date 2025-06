Invicta femminile promossa in Serie C dopo vittoria nei playoff di Serie D

Due promozioni in due anni. L’Invicta femminile è promossa in serie C. Nell’ultima sfida dei playoff di serie D le ragazze di Stefano Spina e Andrea Chiappelli dovevano vincere 3-0 per chiudere al comando il girone playoff e salire di categoria. E così è stato. La giovane formazione grossetana ha battuto 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) il Cassero Volley, formazione che non aveva più possibilità di salire di categoria. E’ stata una vittoria ottenuta grazie ad una grande prestazione tutta concentrazione e cuore che ha permesso di tenere basso il punteggio degli avversari e vincere il girone per quoziente punti.

Dopo una grande rimonta in campionato per entrare nei play off le Invictagirls riescono nell’impresa per il secondo anno consecutivo di passare di categoria, il tutto partendo da zero. Per la squadra della società grossetana è una promozione storica, conquistata ancora una volta nel settore femminile. Non è stata una gara facile per le biancorosse, che avevano una sola possibilità per essere promosse: quella di vincere il confronto con il solo punteggio di tre set a zero. Il Cassero Volley, seppur ormai fuori dai giochi, non era certo venuto in Maremma per fare una gita, ma ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà le padrone di casa e non solo per recitare il ruolo di comparsa. D’altronde le avversarie erano arrivate a giocarsi il salto di categoria con merito ed hanno deciso di vendere cara la pelle.

Si chiude quindi una stagione esaltante della formazione allenata dai due coach Spina e Chiappelli, che hanno dovuto gestire un gruppo che lottava contemporaneamente nel torneo under 18 e in serie D. Nei playoff poi l’innesto di Pacube e Veronica Rolando ha dato la marcia in più per il salto di categoria. Per il presidente Andrea Galoppi e per il direttore sportivo Francesco Masala una stagione da incorniciare con i successi della prima squadra maschile alle giovanili, con i vari successi territoriali e regionali. Le ragazze dell’Invicta raggiungono quindi in serie C Pallavolo Grosseto e Pallavolo Follonica.