Invicta Grosseto conquista il titolo regionale Under 17 battendo Volley Prato

Dopo il titolo regionale Under 19, anche quello Under 17 maschile prende la strada di Grosseto grazie all’Invicta. Dopo la vittoria dell’under 19 la scorsa settimana la società del presidente Andrea Galoppi ha fatto il bis: i grossetani hanno battuto il Volley Prato al tiebreak.

Dopo la fase di Eccellenza regionale ed il successivo sviluppo di gironi e fase ad eliminazione diretta, i grossetani si sono presi questo titolo regionale. Primo set dominato dall’equilibrio con le squadre che procedono appaiate per tutta la durata con piccoli vantaggi di Prato sempre rintuzzati dall’Invicta che quando sente l’odore del fine set mette la freccia con l’allungo decisivo per il 25-23 finale. I pratesi non ci stanno e reagiscono immediatamente facendo capire che la strada per il titolo è ancora lunga: Prato sempre in controllo del set col vantaggio che si allunga col passare dei minuti fino al 25-16 con cui i ragazzi di Novelli impattano il match.

Anche nel terzo set Prato cerca di fare la voce grossa prendendo subito un piccolo vantaggio difeso con i denti fino alla reazione dei grossetani di Fabrizio Rolando che impatta sul 21-21 ma, quando l’inerzia del set sembrava cambiata, Prato piazza un parziale decisivo di 4 punti che orienta il match in proprio favore. Parte forte l’Invicta nel quarto, con coach Novelli costretto subito a chiamare timeout sullo 0-4. Prato tenta di rimanere attaccata ma l’Invicta è un treno in piena corsa ed il divario si fa sempre più ampio: i ragazzi di coach Rolando rendono ai pratesi il 25-16 con cui si era chiuso il secondo set.

Avvio di tiebreak con tanti piccoli break e controbreak, con l’Invicta prima a chiamare timeout sul 5-7. Reazione immediata dei rossoneri per il 7-7 con poi una battuta lunga che consegna il cambio campo sull’8-7 a Prato. Prato poi per prima si procura un match point mancando di poco l’attacco vincente sul 14-13. L’epilogo non è sicuramente dei migliori, con un tocco a muro contestato da Prato sul 14-14 e successivo cartellino rosso che chiude la finale regionale. Premio al miglior atleta del Campionato Under 17 a Leonardo Ferrari dell’Invicta.