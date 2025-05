Invicta Sol Caffè chiude il campionato B maschile con vittoria e quarto posto

Vittoria e quarto posto per l’Invicta Sol Caffè. I grossetani di Fabrizio Rolando hanno chiuso il campionato di B maschile con un successo esterno per 3-0 ai danni del Gruppo Lupi Pontedera: 26-28, 9-25, 22-25. Primo set combatuttissimo, con le due formazioni che hanno giocato punto a punto, sfidandosi a viso aperto, con servizio e muro decisivi da ambo le parti. L’Invicta a metà set conquista un leggero vantaggio andando avanti 14-12 per poi andare sul 18-15. I pisani non si perdono d’animo e dopo avere ricucito lo strappo passano avanti 20-19 e poi continuano a spingere in fase offensiva e conquistano il set ball sul 24-22. L’Invicta però non molla e stringe i denti, andando sul 24 pari e poi sul 25 pari e 26 pari. L’attacco di Pontedera va fuori. E’ il 27-26 per i grossetani. E l’Invicta chiude. Secondo set con l’acceleratore pigiato per i grossetani che partono avanti 5-1 e poi 9-2. Grossetani in totale controllo del set, così la squadra di Rolando allunga portandosi sul 12-3 e 18-8. Rolando dà spazio anche ai giovani e chiude la seconda frazione di gioco per 25-9. Terzo set più complicato per l’Invicta che accusa un po’ il rientro dei padroni di casa. Invicta che torna avanti 15-11 e poi 20-15 non trovando più una seria opposizione di Pontedera che deve arrendersi nel finale 25-22. Invicta che chiude degnamente al quarto posto il campionato, con un girone di ritorno che ha visto un ritmo promozione da parte dei grossetani.