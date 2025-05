Invicta Sol Caffè trionfa 3-0 contro Sassuolo nell'ultima sfida al PalaMaroncelli

L’Invicta Sol Caffè chiude la stagione in casa con una bellissima vittoria per 3-0 contro Sassuolo. La formazione di coach Fabrizio Rolando, nella penultima giornata di B maschile, e ultima sfida al PalaMaroncelli, ha battuto i modenesi 25-18, 25-18, 28-26. Prestazione bellissima per i grossetani che battono la terza forza del torneo, confermandosi al quarto posto con 52 punti. Con questa sconfitta Sassuolo è tagliato fuori dalla corsa alle prime due posizioni, che si contenderanno Lupi Santa Croce e Camaiore, mentre l’Invicta dimostra che, se avesse avuto continuità durante tutto l’anno, avrebbe magari potuto ambire anche a qualcosa di più rispetto alla quarta posizione.

Primo set che vede una partenza forte dei grossetani. Sul 19-15 l’Invicta poi accelera e chiude il primo set 25-18. Seconda frazione che va avanti sulla falsariga della prima, con Pellegrino e soci a comandare, tenendo avanti la testa dai tre ai cinque punti finché Sassuolo non pareggia sull’8 pari. Poi però i locali si rimettono a macinare gioco e con un break di cinque punti vanno sul 15-10 per poi condurre fino alla fine. Combattutissimo il terzo set, giocato punto a punto con le due formazioni a inseguirsi e superarsi di continuo. Invicta poi più lucida ai vantaggi che chiude 28-26 col muro di Ielasi che vale il ventisettesimo punto, poi ci pensa un servizio bolide di Rossi che fa ace e chiude i conti.