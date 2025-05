Invicta Sol Caffè trionfa su Castelfranco e sfida Sassuolo in serie B maschile

L’Invicta Sol Caffè vince contro Castelfranco nel turno infrasettimanale, conquista la quarta posizione in classifica, e si appresta oggi a sfidare il Sassuolo nella ventinovesima giornata di serie B maschile. Mercoledì sera i grossetani hanno sbancato per 3-0 (15-25, 20-25, 15-25) il campo del Castelfranco prendendosi i punti necessari per conquistare la quarta piazza. Vittoria in controllo per i grossetani che in nemmeno mezzora hanno vinto ogni set. Grossetani che in ogni set hanno spinto da subito forte, facendo capire ai padroni di casa che non sarebbe stata una sfida semplice. Infatti la partita si è vissuta praticamente nelle parti iniziali delle tre frazioni di gioco, almeno nel corso del primo e terzo set. Una volta passati in vantaggio, i biancorossi hanno poi controllato senza difficoltà il gioco dei padroni di casa apparsi nettamente inferiori in quasi tutti i fondamentali. Più combattuto il secondo set. Castelfranco ha provato a reagire e Pellegrino e compagni hanno tirato fuori le proprie armi, per andare a riprendere gli avversari e poi superarli. Rolando ha dato spazio al giovane Lazzeretti, salito dalla serie C e schierato dall’inizio della gara in sostituzione di capitano Alessandrini, squalificato. Lazzeretti si è fatto trovare pronto. Il successo contro i pisani permette alll’Invicta di salire in quarta posizione e oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto arriva il Kerakoll Sassuolo, terza forza del torneo. Modenesi terzi in classifica con 10 punti in più dei grossetani, i quali con due gare a disposizione oramai potranno al massimo accontentarsi della quarta piazza che però andrà difesa fino alla fine dal rientro di San Martino in Rio e Sesto Fiorentino.