Invicta trionfa nella pallavolo under 14: campione territoriale toscano

Ancora un titolo per l’Invicta. La società del presidente Andrea Galoppi si è laureata leader toscana nella categoria maschile under 14. La squadra maschile allenata da Sonia Feltri ha vinto 3-0 sul campo della Pallavolo Rosignano laureandosi campione territoriale con due giornate di anticipo.

Il percorso è stato lunghissimo, legato a varie vicissitudini. Prima fra tutte la contemporaneità con le gare regionali Under 15. Però i buoni rapporti con le società del territorio hanno permesso di spostare numerose gare. Alcune sono state invece giocate dagli atleti classe 2012, che nonostante siano stati veramente bravissimi, hanno però concesso punti agli avversari. L’Invicta osserverà un turno di riposo e concluderà la fase territoriale domenica con Pontedera in casa. Attualmente si trova con 42 punti in cima alla classifica a 7 punti dalla seconda Santa Croce e a 8 punti dalla terza Calci che però ha giocato una partita in meno.

La finale regionale verrà disputata sabato 7 giugno a Firenze contro Arezzo. Gli atleti che hanno partecipato alla gara con Rosignano: Ernesto Bertelli, Francesco Giovannoni, Francesco Alessandri, Zeno Goracci, Gabriele Scaramucci, Gabriele Parrini, Lorenzo Dominici, Mirko Stecca, Alessio Rossi, Pietro Parrini, Edoardo Stacchini, Lorenzo Poli. Allenatore Sonia Feltri, dirigente Veronica Alberighi.