Invicta under 17 chiude undicesima alle finali nazionali di Alba Adriatica

Si è chiusa con un risultato prestigioso la stagione dell’under 17 dell’Invicta. La squadra grossetana si è piazzata undicesima alle finali nazionali ad Alba Adriatica. La formazione grossetana nel suo percoso ha vinto contro Sant’Anna, campione del Piemonte, e poi ha battuto Montorio, campione dell’Abruzzo. Un po’ di rammarico per la prestazione con Materdomini (Puglia) e con Marino (Lazio). Padova obiettivamente poi si è dimostrata più forte.

"Dal canto nostro abbiamo potuto sfoggiare eccellenze come Ferrari, Giallini e Vannucci già di interesse nazionale – dice il tecnico Fabrizio Rolando –. A coronare la forza Invicta un Gigi stratosferico e le belle prestazioni dei centrali Terrosi e Puccinelli e dello schiacciatore Carmelita. Tanta esperienza per Bonelli e Pantalei che il prossimo anno vivranno la categoria da protagonisti. Sarà difficilissimo ripetere una stagione incredibile come questa, ma ci proveremo. Un ringraziamento ai genitori sempre presenti che hanno supportato la squadra e al dirigente Ermanno Gigi".