Junior League: Vero Volley Monza trionfa su Consar Ravenna in finale

Stesso teatro, ma esito amaramente diverso, per la finale di Junior League che ha visto prevalere la Vero Volley Monza su una Consar Ravenna comunque soddisfatta di essere stata vicina a raddoppiare il titolo conseguito lo scorso anno, con la "folle" idea dello schema a doppio palleggiatore, esaltato dalle interpretazioni di Russo e Mancini. I ragazzi di Baroni (l’allenatore Mollo non ha guidato i suoi ragazzi avendo già intrapreso l’avventura con la nazionale B Bulgara) avevano compiuto il loro capolavoro, superando Modena al termine di un incontro combattuto, vinto rimontando da 0-1 e 1-2. In finale, invece, le energie sono sembrate in riserva e il Vero Monza ha manifestato una netta superiorità tecnica e fisica che ha portato alla vittoria nel primo set e a dilagare negli altri due. Cronaca significativa solo nel primo set, quando il gruppo di Baroni ha addirittura accarezzato la possibilità del colpaccio, conducendo per lunghi tratti. Baroni si è affidato ad un sestetto con tre elementi della rosa di A2 (Selleri in regia e la coppia di martelli Bertoncello-Zlatanov), completato da Capiozzo opposto, Chirilà e Gabellini al centro, con Roselli e Asoli che si sono avvicendati nel ruolo di libero. Il premio MVP è andato al riminese Frascio, opposto di Monza. Coach Baroni non trasmette alcuna amarezza: "Abbiamo fatto vere imprese contro Trento e Modena, mentre Monza è stata più brava a risolvere la semifinale e oggi ne aveva molto più di noi. Ma i ragazzi meritano ogni complimento per il percorso che hanno fatto". Emozioni nel sedere sulla panchina da head coach? "Mi ero preparato bene alla situazione, ringrazio Francesco Mollo e la società per avermi dato questa possibilità". Un’ultima parola per Zlatanov: "Manuel è il grande giocatore che tutti conoscete, ma è anche un ragazzo eccezionale, vero uomo-squadre. In finale lo hanno marcato duramente e ha fatto quello che ha potuto". Monza-Consar 3-0 (25-23, 25-19, 25-16) Consar: Capiozzo 3, Bertoncello 11, Chirila 3, Zlatanov 14, Selleri 3, Gabellini 7, Asoli (L1), Roselli (L2); Sanchi 1, Mirabella. NE: Pollini, Fabbri, Artioli, Giovagnoli. All. Baroni Marco Ortolani